Тяжелоатлеты Сургутского района победили на Всероссийских соревнованиях Фото: администрация Сургутского района

Тяжелоатлеты Сургутского района победили на Всероссийских соревнованиях, завоевав на турнире памяти олимпийского чемпиона Александра Воронина, 2 золотых и 4 серебряных медали.

Первым в весовой категории до 55 кг стал Оганнес Вардеванян, а Арсен Наниев взял «золото» в весовой категории +109 кг. Ещё четыре югорских спортсмена привезли домой «серебро». Это Сослан Кокаев, Тимур Курбанов- выполнил норматив мастера спорта, Шамиль Аммаев и Георгий Кесаев.

В состязаниях, которые прошли в Гурьевске Кемеровской области, участвовали 150 тяжелоатлетов со всей страны.

Напомним, ранее мы писали о том, как югорские спортсмены завоевали медали на Чемпионате России по ММА. Больше 300 мужчин и женщин участвовали в захватывающих поединках за звание сильнейших в России.