На водных путях Ханты-Мансийского филиала Обь-Иртышского бассейна завершилась навигация Фото: Федеральное агентство морского и речного транспорта

На водных путях Ханты-Мансийского филиала Администрации Обь-Иртышского бассейна

официально завершена навигация.

Ведомство обеспечивало навигацию на реках Иртыш, Обь, Малая Обь, Горная Обь, Конда, Северная Сосьва, Казым, Ляпин, протоках Самаровская, Вайсова, Нарыкарская, Алешкинская, Зенковская, Неулева, Нялинская Обь. Общая протяженность обслуживаемого водного пути составила 2 141 км, в том числе с гарантированными габаритами судовых ходов - 934 км, без гарантированных габаритов судовых ходов - 1207 км. За это время выставлено 970 плавучих знаков, в том числе - на реках федерального статуса - 320, на боковых и малых реках - 650.

Своевременную навигацию и обслуживание средства навигационного оборудования

обеспечивалось силами 15 обстановочных бригад на теплоходах «Нырок», «Свиязь», «Соловей», «Кобчик», «Скворец», «Ржанка», «Перевал», «Щегол», «Перепел», «Казарка», «Турпан», «Лунь», «Чирок», «Желна» и «Путейский-15».