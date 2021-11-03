Мошенники выманили у жительницы Сургута миллион, представившись сотрудниками банка Фото: Татьяна Коркина

В полицию Сургута обратилась 38-летняя жительница города, у которой мошенники украли 1 миллион рублей.

Югорчанке позвонил с незнакомого номера мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он предупредил женщину, что её банковский счет пытаются взломать, а для сохранности денег необходимо их снять и перечислить на специальные «сберегательные ячейки». Северянка поверила и отправилась в банк. Позже от злоумышленника поступил ещё один звонок. На этот раз мошенники пытаются оформить на имя женщины кредит, и чтобы предотвратить эти действия, ей нужно оформить «встречный» кредит, и так же перечислить всю сумму на специальный счет. Наивная сургутянка сделала всё, что от неё ждали аферисты.

После того, как злоумышленник выманил все её деньги, связь с ним прекратилась, но вот средства не вернулись. Тогда жительница Югры отправилась в полицию.

Возбужденно уголовное дело.