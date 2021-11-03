В Югорске уже действует система пропусков через QR-код Фото: администрация города Югорска

В Югорске уже действует система пропусков через QR-код, который является доказательством вакцинации от коронавируса, либо перенесённого заболевания. И открывает двери югорских фитнес-клубов, спорткомплексов, культурных объектов, досуговых, спортивных и развлекательных мероприятий, спа-салонов и других организаций.

Человек на входе сканирует код со смартфона югорчанина, а затем данные кода подтверждаются паспортом. В Югре по постановлению губернатора такая система будет работать до особого распоряжения. Исключением является посещение аптек, магазинов с товарами первой необходимости и больниц - там штрих - код не требуется.

Чтобы получить такой пропуск необходимо поставить прививку. Как сообщают в администрации Югорска, записаться на вакцинацию можно по телефону 2-111-2, либо обратившись лично в регистратуру взрослой поликлиники. Также работает пункт вакцинации в ТРЦ «Лайнер» с понедельника по пятницу с 18:00 до 22:00 и в воскресенье с 12:00 до 18:00

Ещё один дополнительный пункт вакцинации работает в офисе врачей общей практики по адресу улица Толстого, 18.