Жительница Нижневартовска отправится в тюрьму за распространение наркотиков Фото: Татьяна Коркина

Нижневартовский суд вынес обвинение против 35-летней местной жительницы. Она признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Подсудимая занималась распространением наркотиков, в составе группы она взяла на себя "работу" закладчика, то есть рядового распространителя расфасованных партии наркотиков, которые она размещала в тайниках на территории Нижневартовска.

В апреле 2021 года женщина получила от «оператора» информацию о местонахождении тайника с синтетическим наркотическим средством. Она изъяла из закладки наркотики, разделила их на мелкие партии и отправила эти сведения оператору для организации дальнейшего распространения. Подсудимая, получив адрес местонахождения новой партии наркотиков, получить их не смогла, так как не смогла достать наркотики из закладки, о чем она сообщила координатору. Затем её задержали полицейские.

Суд назначил виновной наказание в виде 7 лет 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.