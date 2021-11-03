Коронавирус в Югре, последние новости на 3 ноября 2021 года: заразились 260 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

По информации оперштаба Югры, на сегодняшний день в регионе зарегистрирован и лабораторно подтверждено 81 921 случай новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 260 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах.

За день коронавирус выявлен: в Сургуте – 92; Нижневартовске – 39; Нефтеюганске – 16; Ханты-Мансийске – 13; Нягани – 12; Урае – 12; Советском районе – 11; Сургутском районе – 11; Радужном – 9; Кондинском районе – 9; Когалыме – 7; Нефтеюганском районе – 7; Октябрьском районе – 7; Мегионе – 5; Нижневартовском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 3; Лангепасе – 2; Пыть-Яхе – 1; Югорске – 1.

На момент выявления у 227 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 32 диагностирована пневмония, у 1 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 255 случаях, по 5 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 19 553 человека, сняты с наблюдения – 361 509 жителей региона. За сутки на COVID-19 обследованы 5 946 человек, всего прошли обследование 2 446 931 житель региона.

Состояние 211 пациентов по-прежнему тяжелое, 151 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 380 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 169 человек, за весь период пандемии выздоровели 76 990 югорчан.