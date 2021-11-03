В Пыть-Яхе открыли дополнительный пункт вакцинации Фото: Департамент здравоохранения ХМАО - Югры

За последнюю неделю нагрузка на стационарный пункт вакцинации в поликлинике Пыть-Яха выросла более чем в 3 раза, медики отмечают, что в день за прививкой от ковида обращаются до 300 человек. И это несмотря на то, что поставить прививку можно в мобильном пункте вакцинации, который дежурит в самых оживленных местах Пыть-Яха и на работе – в городе работает выездная бригада медиков, которая вакцинирует трудовые коллективы на предприятиях.

- В связи с троекратно возросшим числом желающих поставить прививку, с сегодняшнего дня руководством Пыть-Яхской окружной клинической больницы решено открыть дополнительный пункт вакцинации - в одном из торговых центров города. График работы нового пункта вакцинации особенно удобен для работающего населения, - рассказала заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Наталия Хамидуллина.

На сегодняшний день вакцинировано больше 13,5 тысяч жителей города. В больнице есть достаточный запас вакцин «ГамКовидВак», «Спутник Лайт» и «ЭпиВакКорона». Несмотря на то, что жителям города предоставляется любая вакцина на выбор, врачи рекомендуют первично прививаться двухкомпонентными вакцинами – «ГамКовидВак» («Спутник V») или «ЭпиВакКорона», а «Спутник Лайт» выбирать для повторной вакцинации по истечению 6 месяцев.