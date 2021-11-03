В Ханты-Мансийске стартовала зимняя трудовая кампания для подростков Фото: Молодежный центр

В Ханты-Мансийске начали работу молодежные трудовые отряды. Ребята, вооружившись лопатами, убирают от снега и мусора придомовые территории. Как и прежде, подростки трудятся два часа в день при пятидневной рабочей неделе. Под руководством опытных наставников - командиров, которые, в том числе, будут следить за соблюдением условий труда, учитывая погодные условия, особенно зимой.

Со всеми подростками заключаются срочные трудовые договоры, ведутся личные дела, заполняются трудовые книжки, выдается необходимая спецодежда. Кроме основных средств индивидуальной защиты они обеспечены дополнительными средствами защиты: масками, перчатками, обеззараживающими средствами. В условиях пандемии организованы пункты для проведения термометрии и инструктажей участников, проводится дезинфекция уборочного инвентаря. В отрядах соблюдается социальная дистанция - 1,5 метра между работниками.

Чтобы войти в состав молодежных трудовых отрядов, необходимо обратиться в Молодежный центр.