В Югре иномарка врезалась в грузовик: пострадал водитель легковушки Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе, 35-летний водитель автомобиля «Тойота» не предоставил преимущество в движении и врезался с грузовиком «МАН», за рулем которого находился 53-летний мужчина. От столкновения обломок бампера отлетел в проезжающий «Фольксваген». В аварии пострадал водитель Тойоты.

Всего за минувшие сутки на территории округа зарегистрировано 2 дорожно-транспортных происшествия, в которых 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 9 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 35 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 22 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток, выбирать безопасную скорость движения в зависимости от состояния дороги, а ещё избегать резких ускорений, торможений и перестроений.