В Югре ввели новые антиковидные ограничения Фото: Юлия Кучеренко

Региональным оперштаб решил ввести новые ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавируса и сохранение здоровья жителей Югры. Решение о продлении и ужесточении мер принято на основе анализа эффективности действующих ограничений, и с учетом ситуации по заболеваемости в регионе.

По информации департамента здравоохранения Югры, на сегодня в ковидных госпиталях продолжают лечение 2 288 пациентов, из них 223 человека находятся в реанимации, 155 - на аппаратах ИВЛ. В регионе довольно высокие темпы вакцинации - общее число поставивших первый компонент вакцины - 697 тысяч человек, но это ещё не позволяет говорить о формировании коллективного иммунитета.

Новые правила запрещают проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в округе до 14 ноября 2021 года включительно. До этого времени молодым людям, не достигшим возраста 16 лет, запрещено посещать торговые центры, иные здания и сооружения, в которых расположены торговые объекты и организации, без сопровождения родителей. ЗАГС будет по предварительной записи. Причем, в помещении могут находится не более восьми человек, включая сотрудника ведомства. С 3 по 14 ноября 2021 года в регионе рекомендовали отменить выездные мероприятия по государственной регистрации заключения брака, а также проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию юбилеев совместной жизни.

Все организации, в том числе индивидуальные предприниматели с 8 ноября обязаны перевести работающих беременных женщин на дистанционную работу.

Студенты до 14 ноября 2021 года уходят на дистанционку. Кроме того, департамент образования и молодёжной политики округа вместе с муниципальными образованиями региона обеспечит возможность реализации программ общего образования с применением дистанционных технологий и электронного обучения индивидуально по письменному запросу родителя или законного представителя.

В служебные командировки будут направляться сотрудники, прошедшие полный курс вакцинации от COVID-19, либо перенесшие заболевание COVID-19 не более 6 месяцев назад. Сведения об этом должны содержатся на Едином портале госуслуг.

Из-за высокого уровня и темпов вакцинации в регионе, и необходимость функционирования организаций разных форм собственности решено расширить число учреждений и мест, доступ в которые возможен по предъявлению QR-кода. Теперь штрих-код, подтверждающий вакцинацию против коронавируса или перенесенного заболевания потребуется предъявить при посещении объектов торговли, культуры, спорта, организации досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания; общепита (за исключением оказания услуг навынос). Это касается допуска как посетителей, так и работников учреждений.

Органы местного самоуправления региона усилят контроль за соблюдением мер по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.