Жительница Нефтеюганска отдала аферистам почти 2 миллиона Фото: Татьяна Коркина

Обманутая жительница Нефтеюганска пострадала от мошенников через вложение денег в якобы прибыльную инвестиционную площадку.

Так, 49-летняя жительница города увидела рекламу сайта в красивом видеоролике. Представитель фирмы рассказал, что можно легко и быстро получить дополнительный доход через инвестирование. Югорчанка решила попрощаться со скромной жизнью и попробовать себя в роли вкладчика. Она полностью доверилась аферисту и в течение нескольких дней «слепо» выполняла все его указания.

По инструкциям, северянка оформила на себя 10 банковских карт, несколько кредитов и займов. Заемные деньги она переводила на разные банковские счета мошенников. Кроме этого, злоумышленники попросили её скачать приложение и ввести данные банковской карты, чтобы переводить средства в инвестиционную организацию. Каждый раз мошенники называли разные причины и требовали перевести разные суммы, спустя время женщина поняла, что связалась с мошенниками, но общая сумма ущерба уже составила 1 миллион 900 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, в особо крупном размере».