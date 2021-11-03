Погода в Югре на 3 ноября 2021 года: порывы ветра до 13 м/с Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 3 ноября 2021 года переменная облачность, осадков не ожидается, в отдельных районах изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с, днём местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -15, -20 °С, при прояснениях -21, -26 °С, днём -4, -9 °С, по западной половине до +1 °С, а вот по восточным районам гораздо холоднее -14, -19 °С.

Погода в Югре на 3 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В Ханты-Мансийске синоптики прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков и изморозь. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура ночью -16, -18 °С, днём -7, -9 °С.

На Руси подмечали, что с Иларионова дня начинает заметать пороша. Хотя ночи были уже морозными и снежными, днем солнце еще прогревало землю, и было довольно грязно. По этому поводу люди говорили: «Первая пороша — не путь». Но большой беды в этом не видели, ведь «бездорожье хулить — по белу свету не ходить». На Илариона примечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает — значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ждать хорошего урожая хлеба.