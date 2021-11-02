Правительство Югры одобрило бюджет округа на ближайшие три года Фото: Вера Зенина

Правительство Югры одобрило бюджет округа на ближайшие три года. Согласно документу, около 70 процентов его расходной части направлено на финансирование социальных обязательств. По словам губернатора Натальи Комаровой, приоритет бюджета - это достижение результатов показателей национальных проектов. На эти цели предусмотрено около 98 миллиардов рублей.

Как рассказала директор окружного департамента финансов Вера Дюдина, параметры бюджета сформированы исходя из базового варианта прогноза социально-экономического развития региона, в который заложены благоприятные тенденции роста экономики Югры.

- Объем доходов бюджета на 2022 года составляет 251,2 миллиарда рублей, на 2023 год - 259 миллиардов, 2024 год - 261,4 миллиарда рублей. Более 80 процентов поступлений общей доходной части бюджета обеспечивается налоговыми сборами, - добавила чиновница.

Что касается расходов, то в 2022 году они составят 284,7 миллиарда рублей, в 2023 год - 292 миллиарда, а в 2024 год - 275,8 миллиарда рублей. Таким образом, программные расходы в окружной казне составили 99,5 процента. При этом документом сохранена грантовая поддержка муниципалитетов - ее объем ежегодно составляет 300 миллионов рублей.