Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия2 ноября 2021 16:38

Югорчанка ждала материальной помощи от нового знакомого, но получила долг по кредиту

Женщина связалась с аферистом на сайте знакомств
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Югорчанка ждала материальной помощи от нового знакомого, но получила долг по кредиту

Югорчанка ждала материальной помощи от нового знакомого, но получила долг по кредиту

Фото: Татьяна Коркина

В начале апреля 54-летняя жительница поселка Солнечный зарегистрировалась на сайте знакомств, а 30 октября познакомилась с мужчиной, с которым завязалась активная переписка. Женщина сообщила новому знакомому о своем прискорбном материальном положении и он предложил ей небольшую материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Югорчанка согласилась и сообщила ему номер телефона.

Затем она сообщила аферисту номер своей банковской карты, после чего ей начали поступать сообщения с кодами, которые она и сообщала мужчине. В итоге на её имя оформили кредит на 216 тысяч рублей. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенником.

Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жительница Муравленко хотела продать шубу, но вместо этого перевела деньги мошеннику (подробнее)