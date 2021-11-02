Югорчанка ждала материальной помощи от нового знакомого, но получила долг по кредиту Фото: Татьяна Коркина

В начале апреля 54-летняя жительница поселка Солнечный зарегистрировалась на сайте знакомств, а 30 октября познакомилась с мужчиной, с которым завязалась активная переписка. Женщина сообщила новому знакомому о своем прискорбном материальном положении и он предложил ей небольшую материальную помощь в размере 15 тысяч рублей. Югорчанка согласилась и сообщила ему номер телефона.

Затем она сообщила аферисту номер своей банковской карты, после чего ей начали поступать сообщения с кодами, которые она и сообщала мужчине. В итоге на её имя оформили кредит на 216 тысяч рублей. Тогда женщина поняла, что общалась с мошенником.

Возбуждено уголовное дело.

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