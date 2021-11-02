В Нижневартовске пациентов с COVID-19 госпитализируют в корпус строящейся больницы Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Нижневартовске для госпитализации пациентов с коронавирусом начали использовать корпус «Г» строящейся окружной больницы. Об этом на заседании муниципального оперативного штаба сообщил главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов.

- Продолжает работать госпиталь, который теперь расположен в нескольких корпусах. Мы открыли корпус «Г» на базе строящейся больницы, где у нас 200 коек, которые будут использоваться для лечения пациентов средней степени тяжести, - рассказал Алексей Сатинов.

По словам главного врача, показатели госпитализации пациентов остаются пиковыми и сейчас невозможно предсказать дальнейшее развитие ситуации. По статистике Роспотребнадзора, рост заболевших коронавирусом продолжается.

- За прошлую неделю зарегистрировано 210 случаев. В основном болеют рабочие и служащие трудоспособного возраста. Также отмечаем рост заболеваемости среди детского населения, - отметил начальник ТО У Роспотребнадзор в Нижневартовске, Нижневартовском районе и Мегионе Азат Галиуллин.

На сегодняшний день врачи Нижневартовска наблюдают за здоровьем 216 маленьких пациентов, у которых лабораторно подтвержден ковид, ещё примерно столько же имеют соответствующие симптомы.

В период нерабочих и праздничных дней в Нижневартовске в усиленном режиме начнут контролировать соблюдение не только масочного режима в общественных местах, но и других профилактических мероприятий.