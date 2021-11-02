Югорская прокуратура добилась очистки леса от свалки отходов Фото: Юлия Кучеренко

Прокуратура Октябрьского района проверила соблюдение требований законодательства о пожарной и санитарной безопасности в лесах. Оказалось, что в лесном фонде рядом с посёлком Комсомольский образовалась незаконная свалка отходов, которая заняла три лесных квартала.

- Требования контрольно-надзорных органов об очистке лесного фонда органами местного самоуправления проигнорированы. В связи с допущенными нарушениями прокурор района направил в суд исковое заявление о возложении на администрации Октябрьского района и сельского поселения Малый Атлым обязанности по ликвидации несанкционированной свалки - сообщили в пресс-службе прокуратуры

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Ответчик, во время рассмотрения дела в суде, в добровольном порядке согласился исполнить требования прокурора. Лесной фонд очищен от отходов.