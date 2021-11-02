В Пыть-Яхе задержали молодого сбытчика сильнодействующих веществ Фото: ОМВД России по г. Пыть-Яху

В пятом микрорайоне Пыть-Яха полицейские задержали 22-летнего молодого человека, который в 2018 году судим за «Незаконное приобретение, хранение и перевозку наркотических средств в крупном размере». В доме у молодого человека нашли 19 блистеров с капсулами бело-коричневого цвета, которые, как оказалось, содержат в своем составе сильнодействующее вещество.

Кроме того, полицейские нашли мобильный телефон закладчика, в котором нашлась вся информация с фотографиями об оборудованных тайниках с закладками, сделанными накануне. Выехав на место, полицейские нашли два флакона с жидкостью прозрачного цвета, которая также является сильнодействующим веществом. Парень рассказал, что фасовал наркотики в отдельные свертки, и размещал их в тайники-закладки, которые получал через Интернет.

Возбуждены три уголовных дела, парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. На время расследования подозреваемый будет под домашним арестом.