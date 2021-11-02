Коронавирус в Югре, последние новости на 2 ноября 2021 года: подтвержден 261 новый случай Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

За минувшие сутки зафиксирован и подтвержден 261 новый случай COVID-19 в 21 муниципалитете. За весь период пандемии в регионе зарегистрирован 81 661 случай новой коронавирусной инфекции.

За день ковид выявлен: в Сургуте – 106; Нижневартовске – 29; Ханты-Мансийске – 20;

Нефтеюганске – 14; Нягани – 12; Кондинском районе – 11; Нефтеюганском районе – 9;

Сургутском районе – 9; Урае – 8; Советском районе – 7; Мегионе – 5; Радужном – 5; Нижневартовском районе – 5; Когалыме – 4; Югорске – 4; Октябрьском районе – 4;

Березовском районе – 3; Покачах – 2; Ханты-Мансийском районе – 2; Пыть-Яхе – 1; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 223 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 2 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 257 случаях, по 4 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 19 495 человек, сняты с наблюдения – 359 363 жителя региона. За сутки на COVID-19 обследованы 3 412 человек, всего прошли обследование 2 440 985 человек.

Состояние 210 пациентов тяжелое, 145 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 368 человек. За сутки выписались по выздоровлению 166 человек, за весь период пандемии вылечились 76 821 югорчанин.