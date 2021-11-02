На краденные деньги житель Югры купил новый телефон и алкоголь Фото: Татьяна Коркина

В Белоярском районе завершено расследование уголовного дела о краже денег. В дежурную часть районного отдела полиции обратилась 60-летняя потерпевшая обнаружила отсутствие кошелька в сумке, когда вернулась в подсобное помещение организации после рабочего дня.

Подозреваемым в краже оказался её знакомый, которого она встретила накануне происшествия. Он объяснил, что деньги взял из сумки, которую нашел в помещении теплового узла. Туда он зашел, думая, что может встретить знакомых, чтобы поздороваться, но там никого не оказалось, а его внимание привлекла женская сумка, откуда он и достал кошелек.

Добычей мужчины стали 35 тысяч рублей – это пенсия и зарплата пострадавшей женщины. Наличные он забрал, а кошелек выбросил в реку. На похищенные деньги он успел купить два камуфляжных костюма, новый сотовый телефон, а ещё тратил их на спиртное и продукты. Свою вину он признал полностью.

Уголовное дело направлено в суд.