В Покачевской городской больнице продолжается вакцинация от коронавируса Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Покачевской городской больнице продолжается вакцинация. Всего вакцинировано 95% медицинских работников и 92% всего персонала больницы - 393 человека. Не получившие вакцину против коронавируса, имеют временные медицинские противопоказания от прививки. Активно медицинские работники проходят и ревакцинацию от COVID-19. Одними из первых привиты сотрудники скорой медицинской помощи, так как они относятся к группе особого риска.

- Для поддержания высокого уровня антител в крови, нужно периодически проходить ревакцинацию, так как иммунитет после перенесенной инфекции и сделанной прививки, сохраняется в среднем шесть месяцев, и защита постепенно ослабевает. Также хочется отметить, что на сегодняшний день заболеваний среди сотрудников не фиксируется, в связи с выработанным коллективным иммунитетом и соблюдением всех санитарно-эпидемиологических правил, - рассказала главная медицинская сестра городской больницы Любовь Чуркина.