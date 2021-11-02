В Нефтеюганске пешеход попал под колеса Фольксвагена Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганске пешеход попал под колеса Фольксвагена. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте. ДТП произошло вчера ближе к полуночи, на улице Транспортников. Автомобилем «Фольксваген» управлял 48-летний водитель, а 25-летний мужчина-пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте. В результате ДТП пешеход получил травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 5 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 47 водителей привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 15 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортом. А пешеходов призывают соблюдать правил дорожного движения и переходить дорогу только по пешеходному переходу.