В Югре, впервые за долгое время, снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19 Фото: Юлия Кучеренко

В Югре провели очередное заседание оперштаба, на котором обсудили несколько важных вопросов. Последнюю неделю в регионе наблюдалось увеличение числа заболевших COVID-19 на 5,7%. Наиболее неблагополучная ситуация с числом заболевших коронавирусом фиксируется в Урае, Нягани, Радужном, Сургуте.

Есть и положительные изменения, так управление Роспотребнадзора по Югре сообщили, что каникулы позволили снизить количество заразившихся коронавирусом среди школьников. А ещё в округе, впервые за долгое время, снижается число госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией, за последнюю неделю – на 4%.

За все время в регион поступила 801 тысяча комплектов вакцины от ковида, до конца недели поступит еще 150 тысяч. Первым компонентом в ХМАО уже привиты почти 690 тысяч человек, завершили вакцинацию 593 тысячи из них. По данным тепловой карты ситуации с COVID-19, размещенной на портале "стопкоронавирус.рф", в Югре показатель коллективного иммунитета составляет 46,6%, в среднем по России – 46,8%.

В связи с неблагоприятной эпидобстановкой в округе для поддержки семей с детьми будет принято решение продлить предоставления единовременной выплаты за счет средств Югорского семейного капитала до 31 декабря 2022 года.