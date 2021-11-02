В Радужном бывшая уголовница украла карту и расплачивалась ей в магазинах города

За сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 40 преступлений, по горячим следам раскрыто 26. Так, житель Нефтеюганского района украл 20 тысяч рублей с карты девушки. Пока её телефон находился у подозреваемого, он с помощью мобильного банка перевел деньги на свой счет.

Ещё одна кража денег произошла в Радужном. Бывшая уголовница похитила чужую банковскую карту и расплачивалась ей в магазинах города через бесконтактную оплаты. Женщине удалось украсть около 10 тысяч рублей. Сейчас она находится под подпиской о невыезде.

Оперативники Кондинского района нашли подозреваемого в краже. Ранее судимый 36-летний мужчина разбил окно на веранде, залез в дом поселка Луговой, откуда украл 2 сумки. В одной из похищенных сумок находился кошелек с деньгами.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.