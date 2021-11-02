Жительница Сургута потеряла больше трех миллионов рублей, вкладывая в инвестиции Фото: Татьяна Коркина

В сургутскую полицию обратилась 55-летняя жительница города и рассказала о том, что мошенники похитили у нее больше 3 миллионов рублей.

Югорчанка, в начале июля, заинтересовалась предложением о заработке в сфере инвестиций и попалась на уловку финансового менеджера торговой брокерской платформы, который предложил ей инвестировать деньги фондовом рынке. Злоумышленник рассказывал о выгодных условиях в случае вложения денег и прислал женщине всю информацию о компании, положительные отзывы, которые она изучила.

С этого же дня по настоянию менеджера, женщина начала инвестировать деньги и внесла первоначальный взнос, который составил около 9 тысяч рублей. После этого сургутянка перевела около 80 тысяч рублей. Она вместе с брокером совершала сделки на фондовом рынке и получала прибыль. Позже мошенник уговорил северянку оформить несколько кредитов на 3 миллиона рублей, эти деньги она также вложила в инвестиции.

Спустя некоторое время женщина потребовала у афериста перевести ей заработанные с инвестиций деньги на свой счет, но он ответил, что средства невозможно вывести, поскольку со стороны банка имеются сомнения и нужно нотариально заверить подлинность действий, а это стоит 2 тысячи евро, что вызвало у женщины подозрения. После повторной просьбы перевести ее прибыль на карту, мошенник перестал выходить на связь, а доступ к личному кабинету на брокерской платформе оказался заблокирован.

Возбуждено уголовное дело.