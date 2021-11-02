В Нефтеюганском районе завершился турнир по киберспорту Фото: Центр компьютерных технологий

В Нефтеюганском районе завершился турнир по киберспорту "Counter-Strike Global Offensive". Организаторами игр для ребят выступил пойковский Центр компьютерных технологий.

За победу и право называться сильнейшей боролись14 команд. В финале на карте "Мираж" команда "Freddy’s Pisserria" из пойковской школы №1 вырвала победу у команды "Dungeon Masters" из пойковской школы №4.

- Мы с ребятами давно знаем друг друга, у нас сыгранная команда и у каждого своя роль. Например, Андрей Тыщенко — очень хороший стратег, а моя задача как капитана - координировать и подбадривать команду. Хочу поблагодарить всех участников турнира за достойные сражения, а организаторов - за возможность проявить себя и весело провести время, - рассказал капитан команды "Freddy’s Pisserria" Никита Лозовиков.

Напомним, в Нижневартовске, в конце ноября, пройдет первый молодежный киберпоединок.