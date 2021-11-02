Погода в Югре на 2 ноября 2021 года: осадков не ожидается Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 2 ноября 2021 года переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь, ветер западный, северо-западный 5 – 10 м/с. Днём температура воздуха -8, -13 °С, по восточной половине округа местами -15, -20 °С. Ночью столбик термометра опустится до -26 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность, осадков не ожидается. Изморозь и северо-западный ветер порывами до 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью -17,-19 °С, днём -9,-11 °С.

Погода в Югре на 2 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Спасатели напоминают, на реках Югры наступает период ледообразования. С образованием первого льда люди начинают выходить на водоем, кто порыбачить, кто перебраться на другую сторону, но нельзя забывать о смертельной опасности, которую таят в себе только что замерзшие воды.

Первый лед очень коварен. Он только кажется прочным, а на самом деле он тонкий, слабый и не выдержит тяжести не только взрослого человека, но и ребенка. Причем молодой лед отличается более темным цветом и тонким ровным снежным покровом, без застругов и надувов. По информации ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, человек может погибнуть в результате переохлаждения через 15-20 минут после попадания в воду.

Будьте бдительны и осторожны.