В Сургуте мальчик, катаясь на тюбинге с горки, попал под колеса машины Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте мальчик скатился с горки прямо под колеса машины. Об этом сообщили в УГИБДД России по ХМАО-Югре.

В Югре каждый год выпадает много снега и наступает ранняя климатическая зима. Такому особенно радуются дети, которые раньше других могут начать зимние развлечения: возможность кататься на горке, играть в снежки и лепить снеговиков. К сожалению, зимние забавы не всегда безопасны и порой представляют реальную угрозу. Горки, выходящие на автомобильные дороги, становятся кошмаром для водителей и любимым местом для детей.

Так, в одной из жилых зон Сургута, десятилетний мальчик, катаясь на тюбинге с возвышенности территории дома, съехал в дворовый проезд и оказался под колесами автомобиля. Ребенок получил травмы, скорая увезла его в больницу.

ГИБДД Югры предупреждает родителей и просит не допускать подобные развлечения, объяснять детям насколько это опасно, когда рядом в любую минуту может проехать автомобиль.