В магазинах и общепитах Ханты-Мансийска продолжаются антиковидные проверки Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске продолжаются рейды по проверке соблюдения профилактических мер в общественных местах. В магазинах и общепитах окружного центра по-прежнему обязательно наличие антисептиков, социальная дистанция и масочный режим. В выходные проверили один из крупных сетевых магазинов.

- Стоит отметить, что люди стали чаще носить защитные маски. Важно понять, что в результате соблюдения мер безопасности, нам всем станет легче. Сотрудники городских поликлиник вздохнут с облегчением и начнут заниматься профильным делом - рассказала Асия Гирина, депутат Думы Ханты-Мансийска.

Помимо продовольственного магазина, проверка прошла в самой популярной среди горожан АЗС. В помещении принимают оплату не только за бензин, но и приобретают товары первой необходимости. По словам руководства заправки, до недавнего времени некоторые правила для посетителей носили лишь рекомендательный характер. Но из-за эпидемиологической обстановки, приняты дополнительные меры: ношение защитной маской стало обязательным.

В период нерабочих дней вступили в силу и другие ограничения: в ночное время организации общепита временно перестали работать, а жители, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации и отрицательный ПЦР-тест и вовсе будут вынуждены оставаться дома.