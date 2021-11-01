В Югре завершили расследование аварии, в которой погибла девушка Фото: ОМВД России по Белоярскому району

Следователи Белоярского района завершили расследование дела аварии, которая произошла в июле 2021 года. Тогда автомобиль марки «ВАЗ-2104» врезался в дерево.

Авария произошла в селе Полноват по дороге на полигон ТБО. В аварии погибла девушка-пассажир, а другая пассажирка и сам водитель получили телесные повреждения разной степени тяжести.

Как выяснилось водитель ехал без прав, да ещё и на чужом авто, кроме того взял с собой прокатиться знакомых девушек. На открытом участке дороги, не справившись с управлением, парень съехал с дороги и врезался в дерево с правой стороны. Как выяснилось позже, никто из находящихся в машине не был пристегнут ремнями безопасности. Экспертиза показала, что водитель был пьян. Теперь его обвиняют по статье "нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения".

Уголовное дело направлено в суд.