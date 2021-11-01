В Урае пьяный водитель без прав врезался в столб и сбежал Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Урае, 31-летний пьяный водитель автомобиля «УАЗ», не справился с управлением и врезался в столб. После ДТП водитель оставил место происшествия, а как выяснилось позже, водитель не имел водительских прав.

За неделю на дорогах округа задержано 119 водителей с признаками опьянения. Возбуждено 8 уголовных дел против водителей, которые повторно сели пьяными за руль.

ГИБДД напоминает, что садясь за руль в состоянии опьянения, водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь других участников дорожного движения. Шанса исправить ошибку может не быть.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Нефтеюганском районе насмерть сбили 40-летнего мужчину. Трагедия произошла на первом километре автодороги «Подъезд к поселку Сингапай».