В Нефтеюганском районе привились больше двух тысяч пожилых людей Фото: Татьяна Коркина

Больше двух тысяч человек в возрасте старше 60 лет прошли вакцинацию от COVID-19 по данным Нефтеюганской районной больницы. Люди постарше самые дисциплинированные в вопросах вакцинации, говорят медики.

- Это люди, которые в течение всей жизни вакцинировались сами, прививали своих детей и сейчас им и уже взрослым внукам подают пример. Именно те, кому за 60, за 70 и за 80, не медля пошли в прививочные кабинеты, как только было объявлено о возможности прививаться людям старшего поколения. К началу четвертой волны многие из них не только прошли полный курс вакцинации, но и ревакцинировались, - прокомментировала заместитель главного врача Нефтеюганской районной больницы по поликлиническому разделу Наталья Стинова.

Пожилые люди больше заботятся о профилактике болезней. В течение месяца медики района в рамках «Месячника профилактики факторов риска для пожилого человека» вели усиленную работу с людьми старшего возраста на приемах и на тематических мероприятиях.

Сейчас, ушедшие на самоизоляцию граждане в возрасте 60+могут получить всю необходимую медицинскую помощь терапевтического, онкологического профиля на дому или при необходимости будут госпитализированы в окружную клиническую больницу Пыть-Яха.

По словам медиков, вакцина от COVID-19 есть в наличии во всех поселениях муниципалитета, а прививочные кабинеты работают даже в выходные дни.