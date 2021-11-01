Суд рассмотрит дело главы поселения Белый Яр, обвиняемой по трем уголовным статьям Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Югре завершено расследование уголовного дела против главы городского поселения Белый Яр Сургутского района. Она обвиняется в халатности, воспрепятствованию законной предпринимательской деятельности и превышении должностных полномочий.

- Обвиняемая в период с октября 2019 года по июнь 2020 года, превышая свои должностные полномочия, незаконно распределила 22 квартиры специализированного жилого фонда муниципальным служащим в нарушение прав лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Она же в период с февраля 2016 по декабрь 2020 года, нарушая права жильцов, не принимала меры к признанию одного из домов по улице Фадеева городского поселения Белый Яр аварийным, несмотря на то, что изношенность основных конструкций дома составила более 70%, и проживание в нем представляет угрозу для жизни и здоровья граждан, - сообщили в Следственном комитете РФ.

Ещё одно преступление она совершила в январе 2019 года, пытаясь помешать работе коммерческой организации, с которой администрация городского поселения заключила контракт по результатам аукциона. По договору организация занималась содержанием дорог, в том числе уборку снега, а бывшая глава частенько требовала выполнить очистку автодорог в заведомо неисполнимые сроки.

Затем в феврале 2019 года обвиняемая незаконно ввела в городе чрезвычайное положение, вызванное плохой уборкой снега, что дало возможность отстранить от исполнения контракта на уборку снега компанию, с которым заключен муниципальный контракт, и заключить контракт с другим предпринимателем. Из-за всего этого коммерческая организация потеряла свыше 19 миллионов рублей.

Обвиняемая вину не признала, её дальнейшую судьбу решит суд.