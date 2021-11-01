Число заболевших на 1 ноября 2021 года в Югре увеличилось на 256 человек Фото: Татьяна Коркина

Оперативный штаб Югры сообщает, что в округе зарегистрировано и лабораторно подтверждено 82 400 случаев новой коронавирусной инфекции. На территории округа за минувшие сутки подтверждено 256 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах.

За день случаи коронавируса выявлены: в Сургуте – 55; Ханты-Мансийске – 40; Нижневартовске – 37; Нягани – 15; Урае – 12; Нефтеюганске – 11; Радужном – 11; Березовском районе – 11; Кондинском районе – 8; Мегионе – 8; Нефтеюганском районе – 7; Когалыме – 6; Советском районе – 5; Октябрьском районе – 5; Нижневартовском районе – 5;

Пыть-Яхе – 5; Сургутском районе – 4; Ханты-Мансийском районе – 3; Югорске – 3; Лангепасе – 2; Покачах – 2; Белоярском районе – 1.

На момент выявления у 233 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 подтверждена пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Контакт установлен в 253 случаях, по 3 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 19 457 человек, сняты с наблюдения – 357 693. За сутки на COVID-19 обследовано 5 947 человек, всего прошли обследование 2 431 573 жителя Югры. Состояние 206 пациентов тяжелое, 144 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 355 человек. За сутки выписались по выздоровлению 155 человек, за весь период пандемии вылечились 76 655 югорчан.