На югорской трассе перевернулся автобус: пострадали двое детей и четверо взрослых Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 3 километре автодороги «Подъезд к поселку Талинка» Октябрьского района пассажирский автобус «Ханты-Мансийск – Талинка – Нягань», при повороте на главную дорогу не справился с управлением и завалился на бок. На момент аварии в автобусе находилось 32 пассажира. В результате ДТП четверо взрослых и подростки 13 и 15 лет получили травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Ещё одна авария произошла в окружной столице на пересечении улиц Тихая – Уральская. Там, 68-летний водитель автомобиля «Хонда», нарушил правила расположения транспорта на проезжей части дороги, не учел дистанцию до впереди движущегося автомобиля и врезался в «Хендай», «Сузуки» и «Ниссан». В результате ДТП 23-летняя пассажирка Хендай и 73-летняя пассажирка Хонды получили травмы.

За выходные на территории округа зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 25 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 19 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 13 – за отказ от медицинского освидетельствования, 7– за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 36 водителя привлечено к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 59 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что нарушая элементарные правила поведения на дороге, вы подвергаете опасности не только свою жизнь, но и жизнь окружающих.