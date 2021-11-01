В Сургуте задержали подозреваемого в краже кедровых орехов Фото: Татьяна Коркина

ГИБДД Нижневартовского района задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. У жителя Покачи забрали сверток с зеленым наркотиком. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

В Нефтеюганске нашли поддельные 5 тысяч рублей. Полиция выяснила, купюра имеет 1 совпадение с ранее зарегистрированными случаями сбыта фальшивок на территории округа.

В Сургуте 24-летний подозреваемый проник на территорию участка по улице Терешковой, и украл кедровые орехи на общую сумму 106 тысяч рублей. Кедровые орехи забрали. Ещё один случай произошел в Ханты-Мансийске. Там задержан подозреваемый в краже велосипеда.

Также оперативники Ханты-Мансийска нашли подозреваемых в краже с дачного участка. Мужчины проникли в жилой балок и похитили ноутбук, удлинитель, дрель, 20 баллонов монтажной пены, циркулярную пилу.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.