Сургутские врачи спасли пациента с с 98-процентным поражением легких Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Сургуте проходит лечение 57-летний мужчина, который тяжело заболел ковидом вдали от дома, на вахте. Лечение проходил в другом городе и долго время находился на неинвазивной вентиляции легких.

- После того как его перевели из реанимации, папа просто не смог встать. Все мышцы не работали от длительного нахождения в одном положении – лёжа. Отец очень сильно переживал, что не может самостоятельно вставать и элементарно себя обслуживать - рассказывает дочь пациента.

Лечащий доктор предложила несколько вариантов по лечению югорчанина. Один из предложенных вариантов - реабилитационный центр, который занимается такими больными. Мужчину перевели в отделение медицинской реабилитации пациентов после Covid-19 Сургутской окружной клинической больницы. Когда он поступил в больницу поражение легких было 98% и он не мог дышать без кислорода.

Врачи обещали поставить мужчину на ноги и действительно, спустя три-четыре дня он начал садиться, больше разговаривать с родными. Благодаря тренерам и врачам к концу второй недели югорчанин уже передвигался в пределах своей палаты.