В Урае уровень роста заболеваемости COVID-19 превысил окружной Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Урае за прошедшую неделю отмечен высокий рост заболеваемости коронавируса – в 1,8 раз среди взрослого населения и в 0,6 раз среди детей. Такие данные озвучены на заседании муниципального Оперативного штаба. п

Напомним, с 30 октября в Югре действуют дополнительные ограничения и до 7 ноября объявлены нерабочие дни.

- Прошу услышать работников всех предприятий, вне зависимости от форм собственности, что нерабочие дни – это не период отпуска. Они вводятся для того, чтобы разобщить коллективы. Не надо ехать в соседние регионы, там тоже складывается неблагоприятная обстановка. Нерабочие дни даны, чтобы провести это время дома, с семьей и не подвергать себя риску заражения, — отметил исполняющий обязанности главы города Андрей Ашихмин.

В Урае на дистанционный режим переведены учреждения дополнительного образования и профессиональный колледж. Закрыт детский сад №12 и 9 отдельных групп в других дошкольных организациях. Школьники ушли на досрочные каникулы.

- Ситуация очень серьезная. На сегодняшний день в стационаре находится 107 человек, все они в состоянии тяжелом или средней степени тяжести, 8 человек на ИВЛ, 40 получают кислородную поддержку, — озвучил главный врач урайской клинической больницы Юрий Сподар.

По его словам, выход есть только один – прививаться, тем, кто еще этого не сделал и ревакцинироваться тем, у кого уже завершился срок действия сертификата о вакцинации. В реанимации нет привитых. В период выходных дней в Урае будут открыты стационарные и мобильные пункты вакцинации. Кроме того, работают мобильные группы в детских садах. Их открывают для детей сотрудников тех организаций, которые не могут остановить свою работу.