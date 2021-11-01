Школьница из Югры победила в Всероссийской детской школе-конкурсе «Портрет твоего края» Фото: Городской информационный центр

В школе №3 Ханты-Мансийска состоялась встреча юнармейцев с Сенатором Совета Федерального Собрания РФ в Югре Эдуардом Исаковым. Он вручил благодарственное письмо Совета Федерации юнармейцу Александре Осиповой, которая стала победителем Всероссийской детской школы-конкурса «Портрет твоего края» в номинации «Скажи спасибо!».

В пятый раз школа-конкурс состоялась в начале этого года и впервые в ней участвовали югорчане и показали блестящий результат. Конкурсанты в форме эссе, сочинений, диалогов и дискуссий размышляли на тему любви к родине, обсуждали тему Победы в Великой Отечественной войне, изучали историю своей семьи. Школьница Саша написала невероятно трогательное сочинение «Спасибо тебе, дед!» и посвятила его своему прадеду – Герою Великой Отечественной войны Казимиру Саловскому.

По словам организаторов, такой конкурс - отличная возможность рассказать о красоте и многообразии своего края, а ещё представить собственный образ региона.