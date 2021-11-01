Погода в Югре на 1 ноября 2021 года: ночью до -27 градусов Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 28 октября 2021 года: температура воздуха днём -11, -16 °С, местами по северным районам до -21 °С, по юго-западу -5,-10 °С. Температура ночью -13,-18 °С, при прояснениях -22, -27 °С, по юго-западу -6, -11 °С. Переменная облачность, местами небольшой снег, ночью по западным районам умеренный снег, изморозь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём -12, -14 °С, ночью -14, -16 °С. Переменная облачность. Ночью небольшой снег, днём без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

Погода в Югре на 1 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

На Руси в Иванов день провожали осень и встречали зиму. С этого времени начинались настоящие морозы. «Кто в ноябре не зябнет, тому и в крещенскую стужу не замерзнуть», — приговаривали русские люди. Наблюдали также за погодой: если шел снег и было холодно, то и весну следовало ждать позднюю и холодную; если случалась оттепель — следующая весна обещала быть теплой.