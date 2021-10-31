В Советском районе мужчина пролез на территорию пилорамы и стащил двигатель от станка

Фото: УМВД по ХМАО-Югре

Уголовное дело по факту кражи с причинением значительного ущерба возбуждено в отношении 44-летнего жителя Советского района. Мужчина подозревается в краже двигателя от станка для обработки древесины, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО-Югре.

Как оказалось, кража произошла в середине октября 2021 года. Подозреваемый незаконно проник на территорию пилорамы в поселке Зеленоборск, откуда похитил двигатель. Своими действиями он причинил ущерб владельцу в сумме 40 тысяч рублей. Чуть ранее мужчина уже попадался на глаза полиции и был судим за совершение краж.

Теперь мужчине грозит срок до 5 лет тюрьмы.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Если вы заметили факт несанкционированного сбыта и приема черного и цветного металлов, обращайтесь по единому короткому номеру полиции – «102».