Аэропорт Сургута переходит на зимнее расписание: улететь можно хоть в Москву, хоть в Хургаду Фото: Татьяна Коркина

Международный аэропорт Сургута им. Ф. Салманова с сегодняшнего дня, 31 октября, перешел на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 26 марта 2022 года. В этот период времени из Сургута можно будет улететь в Москву, Тюмень, Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Симферополь, Сочи, Краснодар и Минводы.

Зимой по 40-ка направлениям будут летать 17 авиакомпаний. Например, из Сургута в Москву и обратно можно будет улететь 50 раз в неделю на «ЮТэйре», «Аэрофлоте» и «Победе». А ещё можно отправиться за рубеж: в Дубай, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Анталью, Иссык-Куль, Бишкек, Худжанд, Ош и Баку.

Для работы в зимнее время в аэропорту подготовили противообледенительные жидкости, химические реагенты и другие расходные материалы для обработки самолетов.