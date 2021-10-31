В Октябрьском районе двое молодых безработных обобрали до нитки 61-летнего пенсионера Фото: Татьяна Коркина

Уголовное дело возбуждено в отношении двух безработных молодых людей – 24 и 26 лет, которые подозреваются в краже денег у 61-летнего пенсионера в Октябрьском районе. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, о том, что произошло, поведал полиции сам потерпевший.

По его словам, неизвестные похитили с его банковской карты около 60 тысяч рублей. Совсем скоро оперативники установили личности подозреваемых. Оказалось, что деньги украли знакомые пенсионера, один из которых неоднократно судим, в том числе, за аналогичное преступление.

Оба парня пили с потерпевшим алкоголь. Пока мужчина отвлекся, они воспользовались мобильным телефоном мужчины и зашли в мобильное приложение банка, через которое и перевели деньги. Все, что они украли, потратили на свои нужды.

Сейчас оба фигуранта находятся под подпиской о невыезде, расследование уголовного дела продолжается.