Число заболевших коронавирусом в Югре на 31 октября 2021 года увеличилось на 260 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусом в Югре по данным на 31 октября 2021 года увеличилось на 260 человек в 22-х муниципальных образованиях. Таким образом, общее количество зараженных ковидом с начала пандемии составило 82 144 случая.

Коронавирус в Югре, последние новости на 31 октября 2021

Также с начала пандемии выздоровели 76,5 тысяч человек, умерли 1347 человек.

Коронавирус в Югре, последние новости на 31 октября 2021

Больше всего заразившихся в Сургуте (61 человек), Нижневартовске (35 человек), Нефтеюганске (20 человек), Ханты-Мансийске (16 человек) и Радужном (13 человек).