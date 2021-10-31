Погода в Югре 31 октября 2021: очень холодно! Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 31 октября, ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, изморозь. Ветер северо-западный с переходом на западный 3-8 м/с, ночью в отдельных районах восточной половины порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -9…-14 С, при прояснениях -18…-23 С, днем -8…-13 С, местами по западной половине до -3 С.

В Ханты-Мансийске переменная облачность, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-8 м/с. Температура ночью -12…-14 С, днем -8…-10 С.

В день памяти Святого Луки день наблюдали за листьями вишни: если они ещё не опали, значит, снег ещё долго не ляжет.