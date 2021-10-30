Число заболевших коронавирусом в Югре на 30 октября 2021 увеличилось на 265 человек Фото: Татьяна Коркина

Число заболевших коронавирусов в Югре на 30 октября 2021 года увеличилось на 265 человек. Таким образом, с начала пандемии ковид подхватили 81 884 человека, из которых 76 348 выздоровели, 1 337 человек умерли. Сейчас болеют коронавирусом 4 199 человек.

Коронавирус в Югре, последние новости на 30 октября 2021

Больше всего заболевших в Ханты-Мансийске (24 человека), Березовском районе (15 человек), Кондинском районе (10 человек), Нижневартовске (31 человек) и в Нягани (20 человек). Антилидером по числу заболевших стал Сургут: за сутки ковид подхватили 70 человек.