Погода в Югре 30 октября 2021: холод, снег и метель Фото: Татьяна Коркина

В Югре сегодня, 29 октября, ожидается облачность с прояснениями. Местами небольшой и умеренный снег, метель. Ветер западный, юго-западный 8 – 13 м/с, местами порывы 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -7…-12 С, при прояснениях до -17 °С, днем -6…-11 °С, в юго-западных районах до -1 С

В Ханты-Мансийске по западной половине округа усиление ветра до 17-22 м/с, гололедные явления, метель. Ветер северо-западный с переходом восточный 7 – 12 м/с. Температура воздуха ночью -14…-19 °С, местами -8…-13 °С, днем -9…-14 °С, в западных районах -3…-8 °С.