За пять дней вакцинацию от COVID-19 в Нефтеюганском районе прошли 800 человек Фото: Администрация Нефтеюганского района

Сегодня мобильная бригада снова работала в администрации Нефтеюганского района. В термосумках медики привезли Спутник Лайт. Большая часть сотрудников привилась полгода назад и даже раньше, поэтому сейчас проходят ревакцинацию.

- Еще в начале года я, мой муж и старший сын прошли вакцинацию препаратом "Гам-КОВИД-Вак". В необходимости вакцинации даже не сомневались, поэтому пришли сразу, как только вакцина поступила в муниципалитет. Никакой реакции на прививку не было, надеемся, что и ревакцинация пройдет легко, - рассказала председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов Ольга Воронова.

За прошедшие пять дней вакцинацию от COVID-19 в Нефтеюганском районе прошли порядка 800 человек, а с начала прививочной кампании уже 14 392 человека. По словам медиков, вакцина в наличии есть во всех поселениях муниципалитета, а прививочные кабинеты работают даже в субботу.