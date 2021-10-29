В Сургутском районе из-за ковида в школах закрыты 50 классов Фото: Татьяна Коркина

В Сургутском районе из-за ковида в школах закрыты больше 50 классов. Об этом рассказала заместитель главы Сургутского района Татьяна Османкина.

- На сегодня более 50 классов в целом по району закрыто на карантинные мероприятия. 124 ребёнка болеют с подтверждённым диагнозом. Это серьёзный сигнал для каждого родителя. Чем больше взрослых людей будет не вакцинировано, тем больше опасность для детей. Мы не можем допустить, чтобы дети заболевали и были вынуждены заниматься в дистанционной форме или лечиться. Мы видим, что есть зависимость между числом заболевших взрослых и детьми, - отметила Татьяна Османкина.

По округу, в том числе и Сургутскому району идет рост заболеваемости среди детей. Поэтому замглавы обратила внимание на то, что нерабочие дни с 30 октября даются для того, чтобы максимально разобщить население.

- Призываю каждого жителя соблюдать режим ограничений, выходить из дома только в самых необходимых случаях и постараться соблюдать все меры предосторожности, - подытожила Татьяна Османкина.