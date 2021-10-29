Школьники Сургутского района сдали на вторичную переработку пластик и батарейки Фото: Блог главы Сургутского района Андрея Трубецкого

Ученики Сайгатинской школы сдали на вторичную переработку 11,5 килограммов мелкого пластика и 200 батареек. Школьники несколько месяцев собирали крышки от пластиковых бутылок, палочки от "Чупа-чупса", пластиковые яйца из «Киндер Сюрпризов».

Кроме заботы об экологии дети сделали еще одно доброе дело – все вырученные со сдачи вторсырья деньги они направили в фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам». Эти средства станут вкладом в приобретение реабилитационной техники и других жизненно необходимых устройств и лекарств.

Напомним, в Югре школьники придумали QR-броши с информацией о вакцинации.

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