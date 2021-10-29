В Пыть-Яхе проверили, ездят ли в городских автобусах пассажиры без масок Фото: Администрация Пыть-Яха

В Пыть-Яхе проверили, ездят ли в городских автобусах пассажиры без масок. - В связи с увеличением заболеваемости в округе и в целом по России на оперативном штабе было принято решение об усилении контрольных мер в транспорте, в торговых центрах по соблюдению гражданами масочного режима и профилактических мер, - рассказал начальник отдела по делам ГО и ЧС Рифат Хадеев.

Многие жители города соблюдают масочный режим в общественных местах – в автобусе пассажиры едут в масках. Но есть и те, кто правило игнорирует: говоря, что потерял или забыл маску. Водитель рейсового автобуса готов выдать индивидуальное средство защиты таким пассажирам.

Напомним, что за несоблюдение антиковидных мер, составляют административный протокол, который затем направляют в суд.